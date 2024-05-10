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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز للدرجات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، بمقر نادى سموحة الرياضى فى الاسكندرية، والتى تستمر حتى 11 مايو الجارى.


حضر البطولة، الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، الأستاذ محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري، ولفيف السادة النواب وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة نادي سموحة.


قال وزير الشباب والرياضة: "نؤكد على دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الكامل لرياضة الفروسية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات ورفع مستوى الرياضيين المصريين في جميع المحافل الدولية"، مشيدًا بإنجازات اللاعبين المصريين أبطال الفروسية بالبطولة.


أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي حققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية.


وأشار الوزير إلي أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات.


يُشارك في البطولة 200 فارسًا من 12 نادياً رياضياً من الاسكندرية والمحافظات،هى نادى سموحه الرياضى، نادى الاسكندرية الرياضى سبورتنج، نادى الجزيرة الرياضى ، نادى فروسية القوات المسلحة، اتحاد الشرطة الرياضى، نادى الفروسية بالجزيرة، نادى الحرس الجمهوري ،مركز رباب للفروسية ،نادى بيجاسوس دريم لاند، نادى اصحاب الجياد،نادى الجمعية الرياضية،نادى جرين بلازا.

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إتحاد الشرطة إدارة نادي سموحة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للفروسية الاتحاد السكندري الاتحاد المصري

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