شباب حزب المؤتمر يشارك فى دورة عن تطوير الزراعة ومكافحة الفقر بالصين

توجه وفد من حزب المؤتمر الي جمهورية الصين الشعبية، في إطار التعاون الحزبى بين حزب المؤتمر و بين جمهورية الصين وذلك لإتاحة الفرصة لكوادر الحزب الشبابية لحضور دورة فى مدينة بكين تضم ٢٥ حزب على مستوى العالم عن تجربة ( تطوير الزراعة ومكافحة الفقر فى الصين ) وذلك في الفترة من ٩ إلى ٢٢ مايو.



وشارك وفد حزب المؤتمر في اليوم الأول بمحاضرة تعريف شامل عن دولة الصين من سان زاهو مسئول وزارة الثقافة بالحكومة.



وأكد أعضاء وفد حزب المؤتمر، على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، باعتبارها تجمع حضارتين عريقتين، وشهدت تطورات مستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، مؤكدين على أن القيادة السياسية المصرية حريصة دائما على إقامة علاقات مصرية قوية مع جميع دول العالم .



ويضم وفد حزب المؤتمر النائب محمد طلبه عضو مجلس النواب ورئيس الوفد ، وأحمد عصام نائب رئيس الحزب واسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،وخالد مرشد ،أمين تنظيم اتحاد الشباب ونشوي الوحيلي عضو أمانة المرأه، محمد عبدالرسول عضو لجنه الصحة بالحزب