اعتقال مواطن روسي لمشاركته بأعمال الشغب في جورجيا

قال رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، اليوم الجمعة، إن مواطنًا روسيًا كان من بين المعتقلين في تبليسي؛ لمشاركته في أعمال شغب أثناء الاحتجاجات ضد قانون العملاء الأجانب.

وأضاف رئيس البرلمان الجورجي أن الستة المعتقلين قاموا بالهجوم على ضباط الشرطة وإتلاف الممتلكات الحكومية، كما ألحقوا أضرارا بكاميرات المراقبة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضح بابواشفيلي أن "أحدهم مواطن روسي"، مشيرا إلى أنه يبقى أن نرى من هو هذا الشخص.

وفي وقت سابق، اعتقل ضباط إنفاذ القانون الجورجيون عدة أشخاص خلال احتجاج في تبليسي.