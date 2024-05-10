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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحتا معزولتين بالعالم

الهباش
الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأغلبية الساحقة في العالم، تنحاز لدولة فلسطين، بسبب الانتهاكات التي مُورست بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو لاترغب في تهدئة الأوضاع

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مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مجرم والشعب هو من يدفع الثمن

وأشار "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن فلسطين تتقدم شيئًا فشيئًا على الساحة الدولية شريكًا أساسيًا في المنتدى الدولي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينة شهدت الكثير من الصعود والهبوط على الأجندة الدولية.

 

ونوه أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أصبحتا معزولتين تماما على الساحة الدولية، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأحقية فلسطين فى العضوية الكاملة.

 

وتابع أن الكثير من الدول الأوروبية أصبحت تنحاز للشعب الفلسطيني، ونحن الآن لنا كل الحقوق في الجمعية العامة للأمم المتحدة ماعدا التصويت، وسنسعى من أجل الوصول لأحقية التصويت.

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