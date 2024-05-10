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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب واتساب.. تحذير عاجل لمستخدمي آيفون وأندرويد

تحذير عاجل لمستخدمي
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون وأندرويد

حذر خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من عمليات الاحتيال التي تستهدف تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp. 

 

وشدد الخبراء في هيئة Action Fraud على أن عمليات الاحتيال تبدأ عندما يتلقى مستخدمي واتساب مكالمة هاتفية يبدو أنها من أحد الأشخاص في أحد مجموعات واتساب. وفقًا لـ “ ذا صن”. 

 

ويبدأ المحتال بالشرح للضحية أنه عند إرسال رمز مرور لمرة واحدة سيتم السماح لهم بالانضمام إلى مكالمة فيديو قادمة لأعضاء المجموعة. 

 

ويطلب المحتال من الضحية مشاركة رمز المرور هذا معهم حتى يتمكنوا من "التسجيل" لمكالمة الفيديو، ومن خلال هذه الخدعة يصل المحتال إلى رمز التسجيل الأمني الذي يصدره واتساب. 

 

ويتيح لهم الرمز تسجيل حساب واتساب الخاص بالضحية على جهاز جديد والسيطرة على الحساب بالكامل.

 

وفي اللحظة التي تنجح فيها عملية الاحتيال، يبدأ المحتالون بعد ذلك في إرسال رسائل إلى أصدقاء الضحية وعائلته مدعين أنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة وتحويل الأموال إلى حساباتهم.

 

ومؤخرًا قال متحدث باسم واتساب "جميع الرسائل الشخصية المرسلة على واتساب محمية بالتشفير الشامل، ولكن يمكننا جميعًا لعب دور في الحفاظ على أمان حساباتنا. 

 

وأضاف "نوصي جميع المستخدمين بإعداد التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان وننصح الأشخاص بعدم مشاركة رمز PIN المكون من ستة أرقام أبدًا مع الآخرين، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة.

 

ما الذي يمكنك فعله لتجنب الوقوع ضحية؟ 

قم بإعداد التحقق على خطوتين (2SV) لتوفير طبقة إضافية من الحماية لحسابك.

انقر فوق الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين ثم  تمكين.

وإذا قدم أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء طلبًا غير عادي على واتساب، فاتصل دائمًا بالشخص على هاتفه للتأكد من هويته.

الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو حظر المرسل داخل واتساب. 

اضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة، ثم حدد "إبلاغ" ثم اتبع التعليمات.

هواتف آيفون وأندرويد واتساب WhatsApp عمليات الاحتيال مجموعات واتسآب

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