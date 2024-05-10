خبير سياسي : الأمم المتحدة عاجزة عن وقف العدوان على غزة

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ أي موقف أو إجراء لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر أكثر من 7 أشهر حتى الآن ولا يزال الكيان الصهيوني يمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب المصري والقيادة السياسية يقودان عملية رفع الظلم والعدوان وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب العربي الفلسطيني، لكن للأسف الشديد مصر تعمل بشكل منفرد ، ولكنها تبذل جهود كبيرة وبإخلاص لحل القضية الفلسطينية.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدول العظمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تضرب عرض الحائط بكل الشعارات الإنسانية وتدعم العدو الصهيوني، وللأسف الأمم المتحدة عاجزة، والسؤال الآن من يتحمل جرائم هذا العدوان الذي يمارس ضد الفلسطينيين؟

https://www.youtube.com/watch?v=RgyTJCJtbDk