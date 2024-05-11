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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطن أهم شيء.. الأنبا بولا يكشف مواقف البابا شنودة خلال ثورة 2011

البابا شنودة
البابا شنودة

تحدث نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها عن مواقف البابا شنودة عقب ثورة يناير 2011.

وقال الأنبا بولا الأنبا بولا خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، خلال يناير 2011، هناك بعض الأشخاص هاجموا البابا شنودة لعدم تشجيعه للأقباط على النزول في الثورة.

وأوضح أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اكد خلال اتصال مع قداسة البابا شنودة أنه لا ينوي الترشح مرة أخرى للحكم أو توريث الحكم لابنه.

وطن بلا كنائس

وتابع الأنبا بولا إن مقولة البابا تواضروس «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن»، الأمر الذي يدل على وطنيته النابعة من قلبه وحقيقة راسخة أن الوطن أهم من أي شيء.

الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الراحل محمد حسنى مبارك برنامج نظرة البابا تواضروس الأنبا بولا مطران طنطا

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