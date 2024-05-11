فتح الطريق الدائري بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال

أصيب الطريق الدائري بكثافات مرورية نتيجة انقلاب حمولة سيارة نقل اعلي الطريق الدائري ناحية منطقة البساتين ، والتي تسببت في تهشم سيارتين .

تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغاً بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرمال بالطريق الدائري دائرة البساتين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة النقل ، مما ادي إلى انقلاب جزء من حمولتها علي سيارتين بالطريق .

تم ضبط سائق النقل ، ورفع اثار الحادث من نهر الطريق الدائري لتعود حركة المرور لطبيعتها ، وتولت النيابة التحقيق .