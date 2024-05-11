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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتح الطريق الدائري بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال

اثار الحادث
اثار الحادث

أصيب الطريق الدائري بكثافات مرورية نتيجة انقلاب حمولة سيارة نقل اعلي الطريق الدائري ناحية منطقة البساتين ، والتي تسببت في تهشم سيارتين .

تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغاً بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرمال  بالطريق الدائري دائرة البساتين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة النقل ، مما ادي إلى انقلاب جزء من حمولتها علي سيارتين بالطريق .

تم ضبط سائق النقل ، ورفع اثار الحادث من نهر الطريق الدائري لتعود حركة المرور لطبيعتها ، وتولت النيابة التحقيق .

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الطريق الدائرى انقلاب نقل سيارة نقل ضبط سائق مرور القاهرة فتح الطريق

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