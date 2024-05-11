مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم محليا وبالدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة بالدوريات المختلفة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى المحلي، حيث يلتقي الأهلي مع بلدية المحلة.

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:

المقاولون vs الاتحاد السكندري - الساعة 4 عصرًا - قناة 1 on time sport. المصري البورسعيدي vs بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة 2 on time sport. بلدية المحلة vs الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة 1 on time sport.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

فولهام vs مانشستر سيتي - الساعة 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1. بورنموث vs برينتفورد - الساعة 5 مساءً - Arena Sport 2 HD Croatia. إيفرتون vs شيفلد يونايتد - الساعة 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3. نيوكاسل يونايتد vs برايتون - الساعة 5 مساءً - beIN Sports HD 2. توتنهام vs بيرنلي - الساعة 5 مساءً - beIN Sports HD 1. وست هام يونايتد vs لوتون تاون - الساعة 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1. وولفرهامبتون vs كريستال بالاس - الساعة 5 مساءً - beIN Sports HD 9. نوتينجهام فورست vs تشيلسي - الساعة 7:30 مساءً - beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

ريال مايوركا vs لاس بالماس - الساعة 3 عصرًا - beIN Sports HD 3. فياريال vs إشبيلية - الساعة 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3. غرناطة vs ريال مدريد - الساعة 7:30 مساءً - beIN Sports HD 3. أتلتيك بيلباو vs أوساسونا - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

نابولي vs بولونيا - الساعة 7 مساءً - AD SPORTS Premium 1. ميلان vs كالياري - الساعة 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني: