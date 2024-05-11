عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق النقل المتسبب في انقلاب حمولة سيارته بالطريق الدائري

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من رفع آثار حادث إنقلاب حمولة سيارة نقل أعلي دائري البساتين والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وتهشم سيارتين ، وضبط سائق النقل .

 وجاري  عرضه على النيابة العامة لإجراء تحليل مخدرات له لبيان ما اذا كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات من عدمه ، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، وإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتقديمة للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

وكان الطريق الدائري قد اصيب صباح اليوم السبت بكثافات مرورية نتيجة إنقلاب حمولة سيارة نقل أعلي الطريق الدائري ناحيه منطقة البساتين ، والتي تسببت في تهشم سيارتين ، حيث تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغاً بإنقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرمال بالطريق الدائري دائرة البساتين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص ان عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة النقل ، مما ادي الي انقلاب جزء من حمولتها علي سيارتين بالطريق . 

تم ضبط سائق النقل ، ورفع اثار الحادث من نهر الطريق الدائري لتعود حركة المرور لطبيعتها ، وتولت النيابة التحقيق .

3a6af166-ba94-4fdf-ada9-34c8dd02f8e6
3a6af166-ba94-4fdf-ada9-34c8dd02f8e6
323e84b5-f840-4ec1-8267-c88c7c3695ad
323e84b5-f840-4ec1-8267-c88c7c3695ad
8ea5942b-8adb-44b1-a49c-ff23d410c839
8ea5942b-8adb-44b1-a49c-ff23d410c839
4a8bb518-cc36-4596-b190-77837c803a4c
4a8bb518-cc36-4596-b190-77837c803a4c
السيارة النقل الطريق الدائرى القبض على سائق النيابة العامة المخدرات القيادة تفريغ كاميرات المراقبة مرور القاهرة منطقة البساتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

أثبت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديد على واقعة الدائري

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

شاهد| النقل تكشف عن أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء سيره على القضبان

موضوعات متعلقة

ننشر أول صور لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري

فتح الطريق الدائري بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال

ضربوا بعض بالطوب .. خناقة شباب تحولت لكارثة في السلام

قدم آدمية داخل صندوق قمامة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة مطلقة بالسلام

ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة الماره للخطر بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

حريق يلتهم مخلفات وهيش بكورنيش النيل بالقاهرة | صور

كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة والمسروقات | صور

ترشيحاتنا

وسط تخوفات من مجاعة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة

استمرار غلق ذاكر حسين ومطلع جيهان السادات بمدينة نصر بسبب المونوريل

إسرائيل تواصل غاراتها الوحشية على غزة في اليوم ال218 من الحرب

مصرع 200 شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمال أفغانستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟  

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

فيديو

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-