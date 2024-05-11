ضبط سائق النقل المتسبب في انقلاب حمولة سيارته بالطريق الدائري

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من رفع آثار حادث إنقلاب حمولة سيارة نقل أعلي دائري البساتين والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وتهشم سيارتين ، وضبط سائق النقل .
وجاري عرضه على النيابة العامة لإجراء تحليل مخدرات له لبيان ما اذا كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات من عدمه ، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، وإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتقديمة للنيابة العامة التي تولت التحقيق .
وكان الطريق الدائري قد اصيب صباح اليوم السبت بكثافات مرورية نتيجة إنقلاب حمولة سيارة نقل أعلي الطريق الدائري ناحيه منطقة البساتين ، والتي تسببت في تهشم سيارتين ، حيث تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغاً بإنقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرمال بالطريق الدائري دائرة البساتين .
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص ان عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة النقل ، مما ادي الي انقلاب جزء من حمولتها علي سيارتين بالطريق .
تم ضبط سائق النقل ، ورفع اثار الحادث من نهر الطريق الدائري لتعود حركة المرور لطبيعتها ، وتولت النيابة التحقيق .