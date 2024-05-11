استمرار غلق ذاكر حسين ومطلع جيهان السادات بمدينة نصر بسبب المونوريل

واصلت الجهات المعنية أعمالها في استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة نصر .

وعلى إثر ذلك تم إجراء غلق وتحويلات مرورية لعدد من الطرق وهو ما أعلنت عنه الإدارة العامة لمرور القاهرة في بيان اصدرته الأربعاء الماضي، ونصه كتالي :

الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

الأمر الذي استلزم إستكمال تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين فى المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للإتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

➢ يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ فإستكمال والإستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

➢ يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والإستكمال فيساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

وكذا تم غلق كلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين بمدينة نصر تجاه شارع عبدالله العربى ، وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12.05 صباح الأربعاء الماضي الموافق 8/5/2024 ولمدة (ثلاثون يوماً).

ومن جانبها ، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.