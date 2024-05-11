عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استمرار غلق ذاكر حسين ومطلع جيهان السادات بمدينة نصر بسبب المونوريل

جيهان السادات
جيهان السادات

واصلت الجهات المعنية أعمالها في استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة نصر .

وعلى إثر ذلك تم إجراء غلق وتحويلات مرورية لعدد من الطرق وهو ما أعلنت عنه الإدارة العامة لمرور القاهرة في بيان اصدرته الأربعاء الماضي، ونصه كتالي :

الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

الأمر الذي استلزم إستكمال تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين فى المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للإتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

➢ يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ فإستكمال والإستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

➢ يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والإستكمال فيساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

وكذا تم غلق كلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين بمدينة نصر تجاه شارع عبدالله العربى ، وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12.05 صباح الأربعاء الماضي الموافق 8/5/2024 ولمدة (ثلاثون يوماً).

ومن جانبها ، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

العاصمة الادارية القاهرة المونوريل تحويلات جيهان السادات شارع ذاكر حسين غلق ذاكر حسين مدينة نصر مرور القاهرة مونوريل العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

أثبت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديد على واقعة الدائري

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

شاهد| النقل تكشف عن أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء سيره على القضبان

موضوعات متعلقة

ضبط سائق النقل المتسبب في انقلاب حمولة سيارته بالطريق الدائري

ننشر أول صور لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري

فتح الطريق الدائري بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال

ضربوا بعض بالطوب .. خناقة شباب تحولت لكارثة في السلام

قدم آدمية داخل صندوق قمامة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة مطلقة بالسلام

ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة الماره للخطر بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

حريق يلتهم مخلفات وهيش بكورنيش النيل بالقاهرة | صور

ترشيحاتنا

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. شوبير يكشف سلبيات نهضة بركان قبل مواجهته مع الزمالك

تصل لـ 9 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2024 .. وهذا موعدها

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان أولى ثانوي ويشدد على منع حيازة الموبايل

11 لاعبا.. غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري الممتاز

وسط تخوفات من مجاعة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟  

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

فيديو

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-