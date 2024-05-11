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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 5 اشخاص بإصابات متفرقة إثر سقوطهم من أعلى سيارة ربع نقل كانو سيتلقونها على كوبرى طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.


تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز شرطة أجا بسقوط عدد من الأشخاص من صندوق سيارة ربع نقل أعلى كوبرى طنامل التابع للمركز .


 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة خمس اشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج .
 

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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