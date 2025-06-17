أمن الغربية يحرر 254 مخالفة مرورية لقائدي المركبات

حررت إدارة مرور الغربية، 254 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

جهود أمنية

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 254 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل غرامات مالية

كما تضمنت نتائج الحملة؛ تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 54 ألفا و600 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.