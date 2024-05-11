مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق، والتعاون مع جميع الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التى يواجهها المواطنين الفلسطينين بقطاع غزة.

قطاع غزة

وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع.

يأتى ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعى المصرية على جميع الأصعدة لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة، والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع فى المنطقة.