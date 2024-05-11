معرض جيتكس أفريقيا GITEX Africa 2024 يستعرض دور الذكاء الاصطناعي بحل المشكلات الواقعية

يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل وجه العالم، ولا يختلف الأمر بالنسبة للقارة الأفريقية. وإدراكًا لذلك، ستجمع معرض جيتكس أفريقيا GITEX Africa 2024، وهو أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة والمزمع إقامته في الفترة من 29 إلى 31 مايو في مراكش بالمغرب، القادة الاستراتيجيين ورواد التكنولوجيا والمبتكرين ومبدعي الصناعة الاستثنائيون لمشاركة رؤاهم حول الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا الرائدة.



مع نمو عدد الشباب، يبرز التحول الرقمي الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في نمو القارة. وبحلول عام 2030، فمن المتوقع أن يشكل الشباب الأفريقي 42٪ من شباب العالم، وهو ما يمثل قوة عاملة هائلة محتملة في مجال التكنولوجيا. وتتصدر دول مثل تونس الريادة في مجال خلق الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.



مشاركة حلول واقعية

ستتاح للوفود الفرصة في معرض كل شيء عن الذكاء الاصطناعي الذي يقام بجيتكس أفريقيا GITEX Africa 2024 للاستماع إلى قادة الأعمال الذين يطبقون الذكاء الاصطناعي بفعالية في سيناريوهات الحياة الواقعية، ويعيدون تعريف نماذج الأعمال، ويحققون عائدًا ملموسًا على الاستثمار. يضم التمثيل التونسي متحدثين مثل معالي الدكتور نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال بالبلاد، والسيدة عالية باحلول غنية، رئيسة أمن المعلومات بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتشمل شركات العرض الوطنية شركات البرمجياتFININFO SOLUTIONS، وAxe Finance، وكلاهما في قطاع عروض التمويل الرقمي.

تقدم تونس مثالاً ساطعًا لكيفية أن يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي إلى فرص فريدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز خلق فرص العمل. ومن خلال مبادراتها العديدة التي تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لصالح البلاد، فإنها تستثمر بشكل قوي في تطوير مستقبل مزدهر ومتقدم تكنولوجيًا لمواطنيها.



ريادة في تبني الذكاء الاصطناعي

برزت تونس كدولة رائدة في مجال تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي، حيث استثمرت في إمكانات الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو الاقتصادي ودمجه في مختلف جوانب اقتصاد البلاد. ومع وجود ما يقرب من 10 ملايين مستخدم للإنترنت، وهو ما يمثل نسبة انتشار للإنترنت تبلغ حوالي 80 بالمائة، فإن النضج الرقمي للبلاد يضعها في موقع قوي عندما يتعلق الأمر بتبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.



وبفضل التزامها القوي بالتعليم والابتكار وريادة الأعمال، تستفيد تونس بالفعل من الذكاء الاصطناعي لتعزيز قطاعات اقتصادية مختلفة، فعلى سبيل المثال، يخطو قطاع التكنولوجيا الزراعية خطوات كبيرة وذلك من الحلول الزراعية التي تحسن أنظمة الري، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير بدائل مستدامة لأعلاف الحيوانات. وتعمل شركات التكنولوجيا على جعل تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة بسهولة للمستخدمين في البلاد، بينما تعمل منصات الحجز عبر الإنترنت على تحسين التجربة السياحية.



التزام حكومي بتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي



تعمل الحكومة التونسية أيضًا على تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل فعال من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومراكز الابتكار مثل مجمع غزالة التكنولوجي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والشركات الناشئة ومبادرات التدريب والتعليم التي تزود القوى العاملة بالمهارات اللازمة.



بالإضافة إلى ذلك، تستضيف تونس بفاعلية وتشارك في فعاليات تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة على سبيل المثال، يشهد عام 2024 انعقاد النسخة الثامنة من قمة تونس الرقمية، التي تناقش اتجاهات التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع قادة الصناعة وصناع السياسات ورواد الأعمال. وبالمثل، تشجع مبادرة "هاكاثون تونس" المشاركين على تطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الواقعية.



تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، يقام معرض جيتكس أفريقيا GITEX AFRICA تحت إشراف الوزارة المغربية للتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وتستضيفه وكالة التنمية الرقمية. وتعتبر هذه النسخة الثانية الناجحة التي تنظمها شركة "كون إنترناشيونال"، وتأتي بعد انطلاقتها الرائدة في عام 2023.