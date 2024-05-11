رئيس الوزراء الصومالي يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي

أجرى رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، مناقشات استراتيجية مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، السفير مايك هامر، لتعزيز العلاقات والشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش رئيس الوزراء الصومالي والسفير مايك هامر الشئون الإقليمية والتعاون التنموي والإنساني والأمني ​​الشامل للولايات المتحدة مع الصومال، واستكشاف سبل تعزيز التعاون والدعم بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

وأعرب رئيس الوزراء حمزة عن خالص تقديره لحكومة الولايات المتحدة لدعمها الثابت في الحفاظ على استقلال جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها ووحدتها شعبًا وأرضًا.