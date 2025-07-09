المصرية للمطارات تُشيد بفرقها التشغيلية علي الأداء الإحترافي خلال أزمة الإتصالات

وجّه الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، رسالة تقدير وامتنان إلى جميع العاملين بالمطارات التابعة للشركة، مشيدا بالأداء المتميز الذي أظهروه خلال الأزمة المفاجئة التي طرأت على شبكات الاتصالات والإنترنت، ما أثّر على عدد من الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات.

وأكد النشار أن الفرق التشغيلية و المهندسين بالمطارات أظهروا قدرا عاليا من المهنية والجاهزية، مما ساهم في إستمرار العمل بكفاءة، والحفاظ على انتظام حركة التشغيل في مختلف المطارات التابعة للشركة، دون أي تأثير يُذكر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي هذا السياق، تم رفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأطقم الفنية والتشغيلية في مقر الشركة والمطارات التابعة، إلى جانب تجهيز البدائل التكنولوجية واختبارها وتفعيلها لتكون على جاهزية كاملة للتشغيل الفوري،

كما جرى التنسيق مع فرق التشغيل بالمطارات العاملة بأنظمة المطارات المتخصصة، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين والحفاظ على إنتظام حركة الطيران.

وأسفرت تلك الجهود عن إنتظام ملحوظ في حركة التشغيل بجميع المطارات التابعة،

و إستمرار عمل أنظمه إنهاء إجراءات السفر بشكل أوتوماتيكي علي الأنظمة الأساسية والإحتياطية أثناء عدم انتظام خطوط الإتصالات، في مشهد يعكس مدى قوة البنية التشغيلية والجاهزية الفنية لمواجهة الظروف الطارئة.

ويأتي هذا النجاح تأكيدا لما تتمتع به فرق العمل من إحترافية وانضباط، وقدرة على التعامل مع التحديات المفاجئة بكفاءة عالية، وهو ما يُعد مصدر فخر وإعتزاز لكل من ينتمي لهذا القطاع الحيوي، ويعكس ثقة الدولة في كفاءة قطاع الطيران المدني المصري.