أخبار التكنولوجيا|10 ميزات مذهلة سيقدمها أندرويد 15 لملايين الهواتف.. موتورولا تطلق هاتف 5G مزود بقلم متطور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفي Find X7 وFind X7 Ultra في شهر يناير من هذا العام، ألحقتهم الشركة الصينية في نهاية شهر مارس الماضي، بإصدار ثالث يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية يحمل الاسم Find X7 Ultra وبنفس مواصفاته.







تمتلك موتورولا Motorola، مجموعة الهواتف الذكية متوسطة المدى التي تدعم العمل مع القلم الذكي، واليوم، انضم لهذه التشكيلة المميزة عضوا جديدا يتميز بمواصفات قوية وسعر منافس.

كشفت معاينة المطورين والإصدارات التجريبية، عن المزايا التي سيقدمها نظام جوجل القادم أندرويد 15، وعلى الرغم من أننا لا نزال قبل بضعة أشهر من الإصدار الرسمي لنظام Android 15، فقد تم بالفعل الكشف عن معظم التغييرات المثيرة التي ستصل هواتف أندرويد قبل نهاية العام الجاري.

تعتزم شركة هواوي Huawei، التخلي تماما عن دعم تطبيقات أندرويد من جوجل Google هذا العام، حيث ترتكز جهود عملاقة التقنية الصينية، على تحقيق قفزة كبيرة في تطوير البرامج باستخدام نظام HarmonyOS Next، ردا على الحظر التجاري الأمريكي.

تتحدى شركة ميزو Meizu الصينية، التوقعات من خلال إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة، لإثبات تواجودها القوي في سوق الهواتف الذكية إلى جانب التركيز على تطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

سعر لن يتكرر.. خصم رهيب على موبايل ريلمي C30

يقدم موبايل ريلمي C30، مجموعة من الميزات الرائعة بسعر اقتصادي يناسب العديد من المستخدمين، ومع عروض الصيف، حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال لسطور التالية.