خليك سابق الكل واعرفها.. 10 ميزات مذهلة سيقدمها أندرويد 15

كشفت معاينة المطورين والإصدارات التجريبية، عن المزايا التي سيقدمها نظام جوجل القادم أندرويد 15، وعلى الرغم من أننا لا نزال قبل بضعة أشهر من الإصدار الرسمي لنظام Android 15، فقد تم بالفعل الكشف عن معظم التغييرات المثيرة التي ستصل هواتف أندرويد قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، سيأتي نظام Android 15 مزودا بالكثير من الميزات الجديدة، سنوضح لك فيما يلي أفضل 10 ميزات سيقدمها أندرويد 15.

10 ميزات مذهلة سيقدمها أندرويد 15

1. دعم الاتصال بالأقمار الصناعية:

منذ أن أعلنت شركة آبل عن دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لأجهزة iPhone، كان مستخدمي أندرويد ينتظرون بشدة وصول هذه الوظيفة إلى هواتفهم، وتلبية لمطالب مستخدميها قامت جوجل أخيرا بتزويد نظام أندرويد 15 بهذه الميزة المثيرة للجدل.

وسيدعم نظام أندرويد 15 الاتصال عبر الأقمار الصناعية، حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال رسالة نصية في الحالات الطارئة حتى في حالة عدم تغطية خلوية قريبة من الهاتف، سيسمح Android 15 أيضا لتطبيقات الرسائل القصيرة وتطبيقات RCS المحملة مسبقا باستخدام دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال الرسائل واستقبالها.

وهذا يعني أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية لن يقتصر على الاستخدامات الطارئة فقط، ولكن سيعمل بشكل مستمر مما قد يكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لشركة آبل، التي تقيد دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية على أجهزة iPhone للاستخدامات الطارئة فقط، وفي الوقت نفسه، سستتمتع جميع هواتف Android 15 بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، حتى الهواتف ذات الميزانية المحدودة.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية بـ أندرويد 15

2. العثور على الهاتف حتى لو مقفلا:

تحصل ميزة Find My Device من جوجل على ترقية كبيرة في أندرويد 15، حيث يمكن لجميع هواتف Android 15 إجراء اتصال ببعضها البعض عبر البلوتوث ويمكنها المساهمة في الشبكة، مما سيساعد مستخدمي أندرويد الآخرين في العثور على أجهزتهم المفقودة، حيث يمكن لأجهزة Android القريبة من شبكة Find My Device التقاط إشارات البلوتوث من جهاز البث وتحميل تفاصيل الموقع المشفرة إلى خوادم جوجل، يمكن فقط لمالك جهاز البث والأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى مفتاح التشفير فك تشفير الموقع.

وهذا يعني أن مليارات أجهزة أندرويد ستتصل ببعضها البعض عبر البلوتوث بمجرد إضافتها إلى شبكة Find My Device، ويمكنها مساعدة الآخرين في العثور على أجهزتهم المفقودة، ويقال إن جوجل تعمل أيضا على ميزة تدعي “Powered Off Find” التي ستسمح للمستخدمين بالعثور على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد حتى لو كانت متوقفة عن التشغيل.

ميزة Find My Device بـ أندرويد 15

3. صحة البطارية:

يمكن أن يسمح أندرويد 15 للمستخدمين بمعرفة صحة بطارية أجهزتهم، تم رصد هذه الميزة لأول مرة في الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 14، ولكن لم يتم دعمها بالكامل، وبالتالي لم يتم توفيرها مطلقا على أي جهاز جوجل Pixel، وعلى ما يبدو أن Android 15 سيجعل معلومات صحة البطارية في متناول المستخدمين، حيث ستخبر ميزة صحة البطارية النسبة المئوية لسعة البطارية الأصلية المتبقية على غرار هواتف آيفون، وبالتالي فهي مقياس مفيد يساعد المستخدمين على استبدال البطارية في الوقت المناسب.

ميزة صحة البطارية بـ أندرويد 15

4. أرشفة التطبيقات:

تعد أرشفة التطبيقات ميزة مفيدة تتيح لك توفير بعض مساحة التخزين عن طريق إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة مع الاحتفاظ ببيانات المستخدم، لذلك، عند إعادة تثبيت التطبيق في المرة القادمة لن يتعين عليك إدخال بياناتك مرة أخرى، تتمتع أجهزة آيفون من آبل بهذه الميزة باسم “إلغاء تحميل التطبيقات”، وسيدعم Android 15 أرشفة التطبيقات على مستوى نظام التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بأرشفة أي تطبيقات مثبتة من صفحة معلومات التطبيق.

وسيحتوي أندرويد 15 أيضا على خيار لأرشفة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرا تلقائيا، عندما تقوم بأرشفة تطبيق ما، يصبح رمز التطبيق باللون الرمادي ويعرض رمز التنزيل، ويؤدي النقر عليه إلى إعادة توجيهك إلى متجر Google Play لتنزيل التطبيق.

ميزة أرشفة التطبيقات بـ أندرويد 15

5. تباطؤ الإشعارات:



ميزة أخرى مفيدة تأتي إلى نظام التشغيل أندرويد الجديد هي “فترة تهدئة الإشعارات”، فهي تقلل من حجم الإشعارات المتتالية من نفس التطبيق، تمنع هذه الميزة الازعاج التي قد تسببه بعض التطبيقات للمستخدمين من كثرة الإشعارات.

وكما تم اكتشاف خيار تبديل جديد يسمى “الاهتزاز عند إلغاء القفل” في الإصدارات الجديدة من Android 15، وسيؤدي تمكينه إلى منع هاتفك المقفل من الاهتزاز عندما تتلقى إشعارات متتالية من نفس التطبيق، لن يهتز الجهاز إلا عند تلقي الإشعارات المتتالية عند إلغاء قفله.

ميزة فترة تهدئة الإشعارات بـ أندرويد 15

6. وضع كاميرا ويب عالي الجودة:



هناك العديد من تطبيقات الطرف الثالث التي تستخدم هاتفك الذكي ككاميرا ويب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، يقدم أندرويد 15، وضعا جديدا لكاميرا الويب عالي الجودة يؤدي إلى تحسين جودة الفيديو بشكل ملحوظ، كما يوجد رمز “HQ” جديد في معاينة كاميرا الويب حيث يقوم بتعطيل تحسينات الطاقة على الجهاز لتقديم جودة فيديو أفضل.

وضع كاميرا ويب عالي الجودة بـ أندرويد 15

7. مشاركة الشاشة الجزئية:



تعد المشاركة الجزئية للشاشة إضافة أخرى مفيدة وتركز على الخصوصية لنظام أندرويد 15، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة وتسجيل تطبيق واحد بدلا من الشاشة بأكملها، لذلك، يمكنك الحفاظ على هدوئك حتى إذا قمت عن طريق الخطأ بفتح تطبيق لا تريده أثناء مشاركة الشاشة.

المشاركة الجزئية للشاشة بـ أندرويد 15

8. التطبيقات من الحافة إلى الحافة:

يمكن للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عرض المزيد من المحتوى أكثر من ذي قبل، وذلك بفضل الحواف الرفيعة وأحجام الشاشات الكبيرة، ومع ذلك، لا تستخدم العديد من التطبيقات الارتفاع والعرض بالكامل لعرض محتواها، يعمل Android 15 على حل هذه المشكلة عن طريق إجبار جميع التطبيقات على الانتقال من الحافة إلى الحافة افتراضيا، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم.

9. مساحة خاصة:



قد يقدم Android 15 مساحة خاصة لتأمين تطبيقاتك وملفاتك المهمة، كما يوحي الاسم، فإنه ينشئ مساحة خاصة حيث يمكنك إضافة التطبيقات والبيانات واستخدام كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي مختلف لتحسين الأمان، تتمتع هواتف سامسونج بالفعل بميزة مماثلة باسم مختلف “Secure Folder”، ومع هذه الخاصية، سيتمكن المستخدمون من إخفاء قائمة التطبيقات وتغيير شاشة القفل وتثبيت التطبيقات في المساحة الخاصة.

10. الإشعارات الحساسة:



مع تزايد عمليات الاحتيال على رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، أحد الأسباب الرئيسية هو تطبيقات الطرف الثالث الضارة التي يمكنها الوصول إلى الرسائل، يمكنهم قراءة جميع رسائلك، بما في ذلك الرسائل التي تحتوي على OTPs، ويمكنهم استخدامها لجميع أنواع الأغراض السلبية، يهدف Android 15 إلى إصلاح ذلك من خلال تقديم ميزة “الإشعارات الحساسة”، التي تمنع التطبيقات الضارة من قراءة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) الخاصة بك.