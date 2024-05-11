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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نظام جديد يسحق جوجل وآبل.. هواوي تتخلص من أندرويد إلى الأبد

نظام هواوي الجديد
نظام هواوي الجديد HarmonyOS Next

تعتزم شركة هواوي Huawei، التخلي تماما عن دعم تطبيقات أندرويد من جوجل Google هذا العام، حيث ترتكز جهود عملاقة التقنية الصينية، على تحقيق قفزة كبيرة في تطوير البرامج باستخدام نظام HarmonyOS Next، ردا على الحظر التجاري الأمريكي.

ويشير تقرير جديد صادر عن Nikkei Asia، إلى أن شركة هواوي ستبتعد تماما عن نظام التشغيل أندرويد من جوجل هذا العام، وسيتم شحن نظام HarmonyOS Next الجديد أولا مع هواتف سلسلة Huawei Mate 70 الذكية، المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

 

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نظام هواوي HarmonyOS Next الجديد ينافس جوجل وآبل

ويقال إن نظام التشغيل الصيني الجديد من هواوي، يوفر كفاءة محسنة للذاكرة وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى توفر التطبيق.

ويحتوي نظام هواوي HarmonyOS Next حاليا على أكثر من 4000 تطبيق، بما في ذلك الأسماء الشهيرة مثل Alipay وMcDonald's، فقد وضعت الشركة الصينية أنظارها على مكتبة أكبر بكثير، حيث تهدف إلى الوصول إلى 5000 تطبيق خلال العام، و500000 في نهاية المطاف.

 نظام هواوي HarmonyOS Next

وقد حفز نجاح سلسلة Mate 60 خلال العام الماضي، العديد من الشركات الصينية على الانضمام إلى هواوي في تطوير تطبيقات مخصصة لنظام HarmonyOS Next.

وبعد ذلك بأسابيع قليلة، أطلقت الشركة سلسلة Nova 12 إلى جانب تشكيلة Huawei Pura 70 الرائدة لأول مرة، والتي لاقت جميعها استحسان المستهلكين.

وتتوقع شركة TechInsights، وهي شركة أبحاث كندية، أن تبيع شركة هواوي 10 ملايين وحدة من هواتف سلسلة Pura 70 هذا العام، ومن المتوقع أن تؤدي سلسلة Mate 70 القادمة إلى زيادة أرقام المبيعات مما يعيد شركة هواوي إلى قمة سوق الهواتف الذكية في الصين بعد غياب طويل.

وقد يكون تطبيق المراسلة المهيمن في الصين وي شات "WeChat"، والذي يضم أكثر من مليار مستخدم، تأثير كبير على مصير نظام هواوي الجديد HarmonyOS Next، وستكون قدرة هواوي على تأمين الدعم من هؤلاء اللاعبين الرئيسيين أمرا حاسما لبقاء المنصة داخل الصين.

وفي حالة نجاحه، فمن المؤكد أن HarmonyOS Next سيكون منافسا رئيسيا لنظام التشغيل iOS من آبل، ونظام أندرويد من جوجل، مما يخلق معركة ثلاثية لهيمنة الهواتف الذكية، ومع ذلك، فإن الطريق أمام الشركة الصينية لا يخلو من التحديات، والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هواوي قادرة على التعامل معها بفعالية.

هواوي أندرويد جوجل HarmonyOS Next Huawei Mate 70

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