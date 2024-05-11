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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

Meizu تحضر مفاجأة للمستخدمين.. 5 موبايلات جديدة هتقلب الموازين

هاتف ميزو Meizu 21
هاتف ميزو Meizu 21 Note

تتحدى شركة ميزو Meizu الصينية، التوقعات من خلال إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة، لإثبات تواجودها القوي في سوق الهواتف الذكية إلى جانب التركيز على تطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يركز عملاق التكنولوجيا الصيني Meizu الآن بشكل أكبر على تطوير الأجهزة متوسطة المدى والمتميزة، وخلال حفل الإطلاق القادم لن تعلن عن هاتف واحد فقط، بل خمسة هواتف ذكية جديدة.

 

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ميزو Meizu تخطط لإطلاق 5 هواتف ذكية جديدة

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن شركة Meizu قد تغادر عالم الهواتف الذكية، ولكن على عكس الشائعات ستطلق الشركة الصينية خمسة هواتف جديدة قريبا، ولا تزال المواصفات وتواريخ الإطلاق طي الكتمان.

ومؤخرا، ظهرت نماذج الهواتف الذكية الخمسة القادمة التي ستقدمها شركة Meizu في قاعدة بيانات فريق Android Headlines، تحمل أرقام طرازات مختلفة هي M411H وM411L وM412H وM421Q وM431Q، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه الأجهزة.

ولكن تكشف صورة مسربة عن تصميم الهاتف الذي سينطلق تحت اسم Meizu 21 Note، والذي يتميز بتصميم لإعداد الكاميرا مشابه لهواتف iPhone Pro.

هاتف ميزو Meizu 21 Note

ومن المتوقع أن يتميز هاتف Meizu 21 Note القادم بشاشة من نوع OLED بقياس 6.8 بوصة، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتف مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وسيحمل بطارية بسعة 5500 مللي أمبير.

ومن المقرر أن تعلن شركة ميزو Meizu، عن هاتف Meizu 21 Note في 16 مايو الجاري، وسيحتوي هذا الهاتف على شاشة بدقة 1220 بكسل مع معدل تحديث 144 هرتز، وهو أكثر من هاتف Meizu 21 Pro، وسيحتوي على خيار ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

وسيعمل بـ Flyme AIOS، ومن الواضح أنها واجهة مستخدم AOSP معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي وهي عبارة عن تحديث لنظام FlymeOS التقليدية، ومن المتوقع أن تحتوي على بعض الميزات التي تجعل من السهل توصيل الهاتف بسيارات Geely من خلال واجهة FlymeAuto.

Meizu شركة ميزو هواتف Meizu هواتف جديدة Meizu 21 Note

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