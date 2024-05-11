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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف وقائع سرقة ويضبط الجناة| تفاصيل

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – مشغولات ذهبية) من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات) حال سيرها بدائرة القسم ، وإعترف بإرتكابه (2) واقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة (مركبة "توك توك") حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - كمية من مخدر الآيس) ، وإعترفا ببيعها لعميلهما "سيئ النية" تم ضبطه والدراجة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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