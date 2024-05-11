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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يصل محافظة سوهاج لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

صدى البلد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وكان في استقباله اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

تأتي تلك الزيارة في اطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الشبابيةوالرياضية بالمحافظات، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية في سوهاج بزيارة جامعة سوهاج بالكوامل، وتتضمن زيارته للجامعة إطلاق شارة البدء لماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، يعقبه افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، يعقبها ندوة بعنوان "الاستثمار مستقبل وطن" بقاعة قناة السويس بالجامعة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة سوهاج أيضاً افتتاح ملعب الأكريليك وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج، ثم يتم التوجه إلى نادي سوهاج الرياضي لوضع حجر أساس الصالة المغطاة، وتفقد عدد من الأنشطة داخل النادي، وتختتم الجولة بوضع حجر أساس مستشفى الطب الرياضي داخل استاد سوهاج الرياضي، ووضع حجر أساس المول التجاري، وتفقد الأعمال داخل الاستاد.

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الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المنشآت الشبابية والرياضية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج طارق الفقي محافظ سوهاج

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