الأمن يحرز نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (1,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وايضا ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية).. وبحوزته (4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وضبط (3 عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – ميزان حساس).

وكذا ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - ميزان حساس - فرد محلى وطلقتان).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.. وبحوزته (2,375 كيلو جرام لمخدر الهيروين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.