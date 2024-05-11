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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصربي: العلاقات السياسية مع مصر متميزة والبلدان تجمعهما صداقة تاريخية

سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد يلتقي وزير الخارجية الصربي الجديد

التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، مع ماركو دﭼوريتش وزير الخارجية الصربي، حيث قدم السفير المصري التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

 كما سلمه خطاب التهنئة الموجه من وزير الخارجية سامح شكري إليه بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً على الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الآونة الأخيرة منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، وما أدت إليها من نقلة نوعية في حجم التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية صربيا عن تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الصربية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، واصفاً مصر "بالدولة الشقيقة" التي طالما جمعتها صداقة تاريخية بصربيا على مر العصور، مبرزاً تميز العلاقات السياسية في الفترة الأخيرة وارتفاع مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في كافة المنظمات والمحافل متعددة الاطراف.

وتناول اللقاء كذلك بحث التطورات السياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحرب في غزة، وكذا تطورات الأوضاع السياسية في منطقة غرب البلقان وجهود المجتمع الدولي لدعم سبل التهدئة والاستقرار في تلك المنطقة.

التداعيات الاقتصادية التطورات السياسية الشراكة الاستراتيجية السفير باسل صلاح العلاقات المصرية الصربية وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري

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