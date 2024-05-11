ترحيب حزبي وبرلماني بـ قرار الأمم المتحدة بالعضوية الكاملة لفلسطين..ويؤكدون:خطوة قوية نحو تعزيز مكانتها على الساحة الدولية..واعتراف بحق الشعب في تقرير مصيره

بداية لتحقيق حلم الاستقلال..مصر أكتوبر يشيد بـ قرار الأمم المتحدة بالعضوية الكاملة لفلسطين

الجيل: قرار الأمم المتحدة بالعضوية الكاملة لفلسطين ثمرة جهود مصرية غير مسبوقة

خارجية النواب: حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كلمة حق من المجتمع الدولي



أشاد عدد من الأحزاب والنواب بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية ، وأكدوا أن القرار يجسد اعترافًا دوليًا واسعًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، يُمثل القرار خطوة رمزية قوية نحو تعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية.

فى البداية أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، فرصة لتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والذي طالت معاناته، وبداية لتحقيق حلم الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت "مديح" في تصريحات لها، أن القرار هو تجسيد لواقع تاريخي وحقيقة على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال، منوهة بأهمية توقيت انعقاد الدورة، حيث يأتي صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ولفتت إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية تحلت بالأثر الأكبر في نجاح الجمعية العامة في إصدار ذلك قرار يمنح فلسطين لأول مرة أحقيتها في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بل وبأغلبية كبيرة، مؤكدة أن ثبات الموقف المصري كان نقطة تحول واضحة في مسيرة القضية الفلسطينية.

وثمنت جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس السيسي، حتى تتمكن مصر من قلب الأمور على المستوى الخارجي عندما تبنى المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير، بعد أن كانت تلك المواقف منحازة بشكل كبير إلى تل أبيب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وزيادة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، امين عام الحزب بالدقهلية، إن تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولي، لهو لحظة فارقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القرار يمثل اعترافا دوليا مهما بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود السابع من يونيو 1967.

وأكد"هجرس" في تصريحات له، أن القرار يجسد اعترافًا دوليًا واسعًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، يُمثل القرار خطوة رمزية قوية نحو تعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، موضحًا أن القرار يجب ان يستغله المجتمع الدولي لممارسة ضغوطاته على إسرائيل لوقف عدوانه الدموي والغاشم على الشعب الفلسطيني، والموافقة على الوساطة المصرية القطرية لإنهاء الحرب في غزة.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى ضرورة انحياز الولايات المتحدة الأمريكية للإنسانية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، بعدم وقف القرار من خلال استخدام حق النقد “فيتو”، فهي تقدم نفسها على الساحة الدولية كدولة تسعى للسلام وتدافع عن حقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية تثير تساؤلات جدية حول صدق نواياها والتزامها بالمبادئ التي تعلنها، ففي حين أنها تقدم مساعدات مالية وأمنية لإسرائيل، وتعتبر حليفًا استراتيجيًا لها، تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بشكل متكرر لمنع صدور قرارات تدين إسرائيل أو تطالب بمحاسبتها على جرائمها.

وثمن جهود مصر الدبلوماسية على مدار عقود من الزمان لدعم القيضة الفلسطينية، كونها قضية العرب الأولى، وهو ما تجلى في مجهوداتها العظيمة مع بداية العداون الإسرائيلي على غزة، حيث نجحت مصر بقيادة الرئيس السيسي في خلق رأي عام دولي داعم للقضية وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى اتخاذ مواقف تدعو إلى الفخر والاعتزاز برفض تصفية القضية وتنفيذ أكبر قدر من المساعدات لغزة. داعيا إلى تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، سعيا للتوصل إلى حل لهذا الوضع المتأزم وتجنب توسيع دائرة الصراع.

وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كاملة، لهو كلمة حق من المجتمع الدولي في وجه الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي المجحف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتأسيس دولتهم المستقلة.

وأكدت "حارص" في تصريحات لها، أن قرار الأمم المتحدة يعكس إرداة المجتمع الدولي ورغبته في منح حق أصيل للشعب الفلسطيني تأخر منذ عقود، وهو شغل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تجهض القرار بـ استخدام حق الفيتو عند التصويت على القرار نهائيا في مجلس الأمن، موضحًة أن الضرورة تقتضي أن تحترم واشنطن هذه المرة كلمة المجتمع الدولي، بأن لا تستخدم الفيتو ليكون ترجمة لما تلوح به دائما بشأن رغبتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وثمنت في هذا المنطلق جهود مصر على مر السنين لدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقرة، فضلا عن جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في الوقت الراهن برفض العدوان الغاشم على القطاع، وإنفاذ ملايين الأطنان من المساعدات إلى لتخفيف المعاناة عن أهالي غزة، وسعيها في جهود وساطة لإقرار هدنة إنسانية وإيقاف إطلاق النار.

ودعت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لقبول المجهودات الوساطة المصرية القطرية لإنهاء العدوان على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مشددًة على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا متجددة ومنسقة بهدف التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإيجاد تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي ومرجعيات الشرعية الدولية.