تدعم القضية الفلسطينية.. موقع مؤيد لإسرائيل يهاجم طالبة مصرية في أمريكا.. تفاصيل

تلقت الطالبة المصرية الأمريكية ليلى سيد رسالة نصية من صديقة تلفت انتباهها إلى موقع على شبكة الإنترنت مخصص لفضح الأشخاص الذين تقول إنهم يروجون لكراهية اليـ.هود وإسـ.رائيل، بعد أسابيع من مشاركتها في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وكتبت الصديقة وفقا لـ رويترز: “أعتقد أنهم عثروا عليك أثناء الاحتجاج”.

وعندما زارت ليلى سيد الموقع، المسمى Canary Mission، وجدت صورة من تجمع 16 أكتوبر في جامعة بنسلفانيا مع أسهم حمراء تشير إليها بين المتظاهرين.

وتضمن المنشور اسم الطالبة والمدينتين اللتين تعيش فيهما وتفاصيل عن دراستها وروابط حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هجوم على الطالبة المصرية

ونشر موقع كناري ميشن في وقت لاحق صورة لها على حساباتها على X وInstagram تحت عنوان “المدافعة عن جرائم الحرب في حماس”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز 253 رهينة، وفقًا لما ذكرته إسرائيل.

وردا على الغارة، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة أدى إلى مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وتدفقت التعليقات على الطالبة ليلى سيد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي X: “مرشح للترحيل إلى غزة”.

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

وعلى الرغم من أن الطالبة تدعم القضايا الفلسطينية منذ فترة طويلة، إلا أنها قالت إنها المرة الأولى التي تشارك فيها في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بنسلفانيا، ولم تشر كناري ميشن إلى أي أنشطة أخرى.

وقالت الطالبة ليلى سيد (20 عاما) لرويترز 'رد فعلي الأولي كان مجرد صدمة مطلقة.' 'لم أكن هناك لأقول إنني أؤيد حماس. ولم أكن هناك لأقول إنني أكره إسرائيل. كنت هناك لأقول إن ما يحدث في فلسطين خطأ'.

وقالت إنها لم تدرك في ذلك الوقت أن هتاف كناري ميشن تناول عبارة 'عندما يتم احتلال الناس، تكون المقاومة مبررة'، والذي يعتبره البعض تعبيراً عن دعم عمليات القتل التي ترتكبها حماس. وقالت إنها انضمت إلى الهتافات لإظهار الدعم للمظاهرات.

وردًا على استفسار تم تقديمه عبر موقع Canary Mission الإلكتروني، كتب متحدث باسم شركة العلاقات العامة Gova10 ومقرها تل أبيب أن الموقع 'يعمل على مدار الساعة' لمكافحة 'موجة معاداة السامية' في حرم الجامعات منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك من خلال فضح الأشخاص الذين يؤيدون حماس.