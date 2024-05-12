كشف طبي بالمجان على 1282 مواطن بقرية حجازي حسانين في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية حجازى حسانين بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ضمن خطة شهر مايو الجارى، تضمنت ١١ عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية، حيث تردد عليها ١٢٨٢مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٢حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ ٥ حالات ، بالإضافة إلى إجراء ٣٧٣ تحليل بمعمل الدم و ٤٩ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٣٨ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار .

كما تم فحص ٢١٦ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٣٥مواطن على مدار اليومين.