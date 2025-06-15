رئيس مدينة العياط يتابع امتحانات الثانوية العامة ويوزع المياه والأقلام على الطلاب

قام اليوم الأحد، المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط،

بجولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة داخل عدد من لجان الامتحانات بالمركز والمدينة، خلال اليوم الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة،

وبتعليمات من إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة، بالمشاركة في العملية التنظيمية لامتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات وتوفير كافة سبل الراحة الممكنة للطلاب.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس مدينة العياط، على انتظام الامتحانات داخل اللجان، واستقرار الأوضاع العامة بها، كما تأكد من توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما قام رئيس مدينة العياط، بتوزيع زجاجات المياه المعدنية والأقلام على الطلاب، دعما لهم وحرصا على رفع روحهم المعنوية.

وأكد رئيس مركز ومدينة العياط، أن جميع الجهات التنفيذية على أتم الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بكفاءة ويسر، متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة والطالبات.