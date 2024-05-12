ميلاد ريا أبي راشد.. جوانب لا تعرفها في حياة الإعلامية الشهيرة

تحتفل اليوم الإعلامية ريا ابي راشد بعيد ميلادها وهي واحدة من أهم الإعلاميات العربيات التي حفرت اسمها في عالم مشاهير هوليوود بعد محاورة أغلبيتهم وأشهرهم على السجادة الحمراء في الأوسكار وأهم المهرجانات السينمائية العالمية.

ما لا يعرفه الكثيرون أن ريا كانت تتمنى أن تصبح محامية أو سياسية في بداية حياتها المهنية التي كانت مع الصحافة، ولكن عندما وقفت أمام الكاميرا لأول مرة شعرت أن هذا هو المكان الصحيح.

ذكاؤها وحوارها الممتع دفع النجم العالمي جورج كلوني في ذات مرة لأن يطلبها بالاسم من أجل إجراء حوار معه في إحدى دورات مهرجان فينيسيا.

واعترفت ريا من قبل أنها حاولت التوقف عن تناول السكر لأنه من عاداتها السيئة، ولم تتمكن من القيام ذلك.