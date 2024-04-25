جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ريا أبي راشد في الصور، مرتديه جمبسوت مميز ولافت باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وأعتمدت ريا أبي راشد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريا أبي راشد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريا أبي راشد