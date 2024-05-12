ناقد رياضي يثير الجدل: هدف الأهلي الثاني خطأ

أثار الناقد الرياضي شادي عيسي الجدل بمنشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شادي عيسي : ياسر عبدالرؤوف اكتر محلل تحكيم محايد ويحكم ضميره ..وعشان كده هو أفضل محلل تحكيم حاليا ،وكلامه عن ان هدف الاهلي الثاني خطأ على ربيعة كلام صحيح.

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.