«جوتيريش» يدعو العالم للإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" أجدد دعوتي ودعوة العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".

واعتبر أن وقف إطلاق النار لن يكون سوى بداية طريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها الحرب، حيث تتسبب الحرب في غزة في معاناة إنسانية مروعة.

وذكرت وكالة الأونروا أن نحو 300 ألف شخص غادروا من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.

وأكدت الأونروا أنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة.