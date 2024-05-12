مؤرخ سينمائي: أفيشات الأفلام الحديثة بعيدة عن الفن والروح

أكد أحمد سالم، المؤرخ السينمائي، ومؤسس صفحة غرام الأفيشات، على موقع التوصل الاجتماعي "الفيس بوك"أن أفيشات الأفلام الحديثة بعيدة عن الفن والروح، على العكس من أفلام الزمن الجميل على رأسهم فيلم “شئ من الخوف”.

وقال أحمد سالم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي وعبيدة”، أن افيش فيلم “بصمات فوق الماء"، تم رسمه باليد وأيضا فيلم ”هارمونكيا" مرسوم باليد، مؤكدا أن الرسم باليد اختفى في فترة التسعينيات.

وتابع مؤسس صفحة غرام الأفيشات، على موقع التوصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن المخرج هو المسئول بشكل كامل عن افيش الفيلم وعن وضع ترتيب الفنانين وأسمائهم على الأفيش.