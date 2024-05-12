مؤرخ سينمائي: أعمل على شراء أفيشات الأفلام من مختلف دول العالم

أكد أحمد سالم، المؤرخ السينمائي، ومؤسس صفحة “غرام الأفيشات” على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن لديه حالة من العشق مع أفيشات الأفلام منذ القدم، مما جعله يجمعها ويعمل على رسمها ونشرها.

وقال أحمد سالم، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد": “أعمل على شراء أفيشات الأفلام من عدد من دول حول العالم وليس مصر فقط”، موضحا أن بعض أفيشات الأفلام نادرة الوجود وسعرها مرتفع.

وأضاف مؤسس صفحة “غرام الأفيشات” على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن بعض الفنانين كان لا يوجد مشاكل معهم إطلاقا في الترتيب على أفيشات الأفلام، ولكن هناك فنانين آخرين كان لديهم إصرار على التواجد بمقدمة الأفيشات.