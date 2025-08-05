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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقد شراكة يهدف لتحقيق تكامل صناعي حقيقي .. تفاصيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس بدعوة من غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد أوجه التعاون المشترك و التعرف على احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من خطوط إنتاج المصانع وقيام الغرفة ممثلة في شعبة العداد و الآلات بالغرفة الهندسة بتوفيرها بمواصفات مميزة من خلال الشركات أعضاء الشعبة .

شارك في الاجتماع المشترك من غرفة الصناعات الهندسية كل من المهندس ناجي يوسف رئيس رئيس شعبة الآلات والمعدات و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين و المهندس محمد المنشاوي و المهندس أشرف إسماعيل أعضاء الشعبة .

و من غرفة الصناعات الغذائية شارك كل من المهندس محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة و الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة و و الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبك الأسماك ولفيف من اصحاب الشركات.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من الاجتماع هو تعميق الصناعة المحلية و تحقيق تكامل صناعي بين القطاعات المختلفة و الحد من الواردات وزيادة فرص الصادرات المصرية .

و اوضح أن الغرفة لديها شعبة قوية ومتميزة تمتلك من الامكانيات التي تؤهلها لتوفير خطوط انتاج بمواصفات عالمية من خلال الشركات الاعضاء بها و وهي شعبة االآلات و المعدات برئاسة المهندس ناجي يوسف و غرفة الصناعات الغذائية لديها مصانع بأنشطة متنوعة تحتاج إلى خطوط انتاج لمصانعها وماكينات لها و نحن يمكن ان نبني على هذا الاتجاه في تحقيق شراكة قوية بين الغرفتين .

و من جانبه رحب المهندس محمد الشافعي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية بالاجتماع و الافكار التي تم طرحها مؤكدا على اهمية تحقيق تكامل صناعي يهدف لإنتاج منتج محلي قوي يحتاجه السوق المصري ولديه فرص قوية للتصدير .

فيما اوضح المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية ان هدف الاجتماع هو الاستماع لاحتياجات الغرفة الغذائية وعرضها على شعبة الآلات و المعدات لتنفيذها. 

و أشار إلى انه تم الاتفاق على تبادل البيانات و المعلومات بين الغرفتين في هذا الصدد .

ومن جانبه قال المهندس ناجي يوسف ان شعبة 

  الالات و المعدات مستعدة لتلبية احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من عدد و آلات و خطوط انتاج بمختلف أنواعها .

وخلال الاجتماع تم طرح عزد من احتياجات غرفة الصناعات الغدائية من خطوط إنتاج و مع ان بشكل مبدئي ومنها خطوط إنتاج التعبئة و التغليف و ومعدات تصنيع منتجات الدواجن ومراكز تجميع الألبان ونحن مستعدون لتوفيرها من خلال ممثلي الشعبة ومصانعهم .

اتفق الحضور على تكرار مثل هذه الاجتماعات البناءة بين الغرفتين لخدمة مصالح الاعضاء المشتركة و التي تخدم الصناعة المحلية وتنميها .
 

غرفة الصناعات الهندسية شعبة العداد و الآلات الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات منتجات الدواجن

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