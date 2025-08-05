عقد شراكة يهدف لتحقيق تكامل صناعي حقيقي .. تفاصيل

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس بدعوة من غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد أوجه التعاون المشترك و التعرف على احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من خطوط إنتاج المصانع وقيام الغرفة ممثلة في شعبة العداد و الآلات بالغرفة الهندسة بتوفيرها بمواصفات مميزة من خلال الشركات أعضاء الشعبة .

شارك في الاجتماع المشترك من غرفة الصناعات الهندسية كل من المهندس ناجي يوسف رئيس رئيس شعبة الآلات والمعدات و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين و المهندس محمد المنشاوي و المهندس أشرف إسماعيل أعضاء الشعبة .

و من غرفة الصناعات الغذائية شارك كل من المهندس محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة و الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة و و الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبك الأسماك ولفيف من اصحاب الشركات.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من الاجتماع هو تعميق الصناعة المحلية و تحقيق تكامل صناعي بين القطاعات المختلفة و الحد من الواردات وزيادة فرص الصادرات المصرية .

و اوضح أن الغرفة لديها شعبة قوية ومتميزة تمتلك من الامكانيات التي تؤهلها لتوفير خطوط انتاج بمواصفات عالمية من خلال الشركات الاعضاء بها و وهي شعبة االآلات و المعدات برئاسة المهندس ناجي يوسف و غرفة الصناعات الغذائية لديها مصانع بأنشطة متنوعة تحتاج إلى خطوط انتاج لمصانعها وماكينات لها و نحن يمكن ان نبني على هذا الاتجاه في تحقيق شراكة قوية بين الغرفتين .

و من جانبه رحب المهندس محمد الشافعي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية بالاجتماع و الافكار التي تم طرحها مؤكدا على اهمية تحقيق تكامل صناعي يهدف لإنتاج منتج محلي قوي يحتاجه السوق المصري ولديه فرص قوية للتصدير .

فيما اوضح المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية ان هدف الاجتماع هو الاستماع لاحتياجات الغرفة الغذائية وعرضها على شعبة الآلات و المعدات لتنفيذها.

و أشار إلى انه تم الاتفاق على تبادل البيانات و المعلومات بين الغرفتين في هذا الصدد .

ومن جانبه قال المهندس ناجي يوسف ان شعبة

الالات و المعدات مستعدة لتلبية احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من عدد و آلات و خطوط انتاج بمختلف أنواعها .

وخلال الاجتماع تم طرح عزد من احتياجات غرفة الصناعات الغدائية من خطوط إنتاج و مع ان بشكل مبدئي ومنها خطوط إنتاج التعبئة و التغليف و ومعدات تصنيع منتجات الدواجن ومراكز تجميع الألبان ونحن مستعدون لتوفيرها من خلال ممثلي الشعبة ومصانعهم .

اتفق الحضور على تكرار مثل هذه الاجتماعات البناءة بين الغرفتين لخدمة مصالح الاعضاء المشتركة و التي تخدم الصناعة المحلية وتنميها .

