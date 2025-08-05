100 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة بجامعات العاصمة الإدارية الدولية

للعام الثالث علي التوالي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خريجي المدارس الحكومية، للدراسة بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتعاون كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والجامعات الدولية بالعاصمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم 100 منحة دراسية وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل ... التعليم بالعاصمة الإدارية".



يأتي الإعلان عن المنح الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 استكمالاً للمبادرة التي بدأت منذ عامين تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وبرعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والجامعات الدولية بالعاصمة الجديدة وهي الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال الجامعية، المستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير الانجليزية، ومؤسسة الجامعات الكندية المستضيفة لجامعة الأمير إدوارد ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعة لندن وجامعة لانكشاير، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري وجامعة نوفا بواقع (20) منحة لكل جامعة وبإجمالي 100 منحة تعليمية.

تغطي المنح عن هذا العام محافظات الصعيد بالإضافة الي المحافظات الحدودية وهم شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد، مع اتاحة الفرصة للمرة الاولي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على تلك المنح وطبقاً للقواعد والمحددات المعمول بها لدي الجامعات المشاركة بغرض منحهم فرصة للتعلم المتميز والحصول على شهادات تعليمية من ارقي الجامعات حول العالم.

من جانبه أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الحرص على استمرار مبادرة "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية " يأتي من منطلق المسئولية المجتمعية والسعي لأن يصل مردودها الإيجابي للأسرة المصرية، نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب للمساهمة في خلق مستقبل أفضل وجيل مسلح بالعلم والمعرفة الحديثة". مضيفًا أن تكلفة الدراسة كاملة بالإضافة الي الانتقالات ستكون مُناصفة بين الجامعات والشركة، فيما تتحمل الشركة منفردة تكاليف المستلزمات الدراسية وتوفير حاسب آلي محمول (laptop) مع صرف مبلغ شهري مناسب لتغطية تكاليف الإقامة والاعاشة.

وأوضح المهندس خالد عباس أن الطلاب المستفيدين من مبادرة عن العامين الماضيين قد حصلوا على أعلى النتائج بالجامعات، مما يؤكد على أهمية المبادرة التي تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير أفضل الفرص التعليمية لطلابنا وأبنائنا من هذه المحافظات.

هذا وتطرح مؤسسة الجامعات الكندية عدد (20) منحة دراسية في عدة برامج متميزة وتشمل (بكالوريوس الهندسة المستدامة وتضم تخصصات "الميكاترونكس، الهندسة الحيوية، هندسة الطاقة المتجددة" ، وبكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب وتضم تخصصات "علوم الحاسب الآلي والتخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات"، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).

وتطرح مؤسسة جامعات المعرفة الدولية عدد (20) منحة في مجموعة من البرامج الاكاديمية المميزة من خلال فرع جامعة كوفنتري وتشمل (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، علم النفس، المالية، التسويق الرقمي، الأعمال الدولية في الأزياء، إنتاج الأفلام، تصميم المنتجات) أما البرامج المقدمة من خلال فرع جامعة نوفا فتشمل الهندسة الصناعية و الإدارة، الإدارة و برنامج إدارة المعلومات).

وتطرح الجامعات الأوروبية عدد (20) منحة في عدة برامج مميزة وتشمل علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من كلية علم النفس جامعة لندن).

وتطرح الجامعة الألمانية الدولية (GIU) عدد (20) منحة في (كلية الهندسة – كلية التكنولوجيا الحيوية – كلية المعلوماتية وعلوم الكومبيوتر – كلية إدارة الأعمال – برنامج معلوماتية الإدارة – كلية الهندسة الصيدلية– كلية العلاج الطبيعي- كلية التصميم).

وتطرح جامعة جلوبال " هيرتفوردشاير" عدد (20) منحة في عدة برامج مميزة وتشمل (البرامج الطبية "العلاج الطبيعي، الصيدلة وتشتمل على البرامج التالية: MPharm والعلوم الصيدلية وعلم النفس والتغذية وعلومها" والبرامج الهندسية وتضم برامج "الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس، الهندسة الكهربائية والالكترونية"، وبرامج علوم الحاسب "علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي والشبكات والامن السيبراني)". وبرامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات "التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام" وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات "التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم، العمارة وإدارة الملابس والموضة" وإدارة الاعمال وتضم برامج الاقتصاد والتمويل، إدارة الاعمال مع نظم المعلومات، إدارة الاعمال مع القيادة.

تجدر الإشارة الي انه يمكن للطلبة الراغبين في الحصول على المنح التعليمية الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم من خلال رابط التقديم لكل جامعة مُشاركة.