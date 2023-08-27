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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مهندس برمجيات يصمم أفيشات أفلام بالطريقة العالمية| فيديو

مصطفى مطر مهندس برمجيات
مصطفى مطر مهندس برمجيات

قال مهندس البرمجيات مصطفى مطر ، صاحب أفيشات أفلام على الطريقة العالمية، إن المشروع كان عبارة عن هواية لاخراج الطاقة وليست لها علاقة بمجال عمله ، موضحا : "لحظت اهتمام الأجانب بالأعمال المصرية مع ظهور المنصات وقولت ليه موظفش أفكار جديده للتعريف بها وللجيل الجديد".

وتابع المهندس مصطفى مطر ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن رد فعل الاجانب على الافيشات كان السؤال عن الافلام ، وكذالك الاجيال المصرية الصغيرة .

وأضاف أن اختياره للافيشات كان لتفضيله عدد من الافلام ، موضحا :" باعتبارها التوب وحافظها واقدر اكتب عنها ريفيوز ".

برنامج صباح الخير يا مصر مهندس برمجيات توك شو افيشات افلام القناة الأولى

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