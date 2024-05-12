تفاصيل معاينة حريق سوق السد العالي بالبساتين |صور

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سوق السد العالي بمنطقة البساتين من كارثة ، بعد نشوب حريق بداخله صباح اليوم الأحد ، حيث التهمت النيران مجموعة من العشش والمخلفات .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل سوق السد العالي بمنطقة البساتين .

على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بسيارات الإطفاء بإشراف لواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من إنقاذ السوق من الاحتراق ومحاصرة كرات اللهب دون إصابات.

وتبين من الفحص احتراق ٤ عشش ومخلفات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .