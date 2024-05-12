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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل معاينة حريق سوق السد العالي بالبساتين |صور

عقب اخماد الحريق
عقب اخماد الحريق

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سوق السد العالي بمنطقة البساتين من كارثة ، بعد نشوب حريق بداخله صباح اليوم الأحد ، حيث التهمت النيران مجموعة من العشش والمخلفات .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل سوق السد العالي بمنطقة البساتين .

على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بسيارات الإطفاء بإشراف لواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من إنقاذ السوق من الاحتراق ومحاصرة كرات اللهب دون إصابات.

وتبين من الفحص احتراق ٤ عشش ومخلفات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

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اطفاء القاهرة البساتين القاهرة العشش السد العالى مخلفات نشوب حريق منطقة البساتين

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