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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطعوا الطرق

يسقط الديكتاتور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة|شاهد

صدى البلد

خرجت مظاهرات في أنحاء إسرائيل الليلة الماضية للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة بسبب فشلها في التصدي لهجوم 7 أكتوبر وسلوكها في الحرب بقطاع غزة.

وانطلقت مسيرة في شارع بيجن بتل أبيب والتي شارك فيها أيضًا متظاهرون من تجمع قريب لعائلات الأسرى الإسرائيليين، وسرعان ما اندلعت مواجهات جسدية مع عناصر الشرطة الذين حاول منع المتظاهرين من النزول إلى الطرق الرئيسية لتعطيل حركة السير.

https://x.com/arixegal/status/1789535630742966378

وقام أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين قطعوا الطريق بثقب عجلات سيارتهم وربط أنفسهم بها، ودعوا الإسرائيليين إلى التظاهر الآن من أجل ذويهم ومن أجل استقلال إسرائيل عن نتنياهو.

وقالوا: "نتنياهو هو العائق أمام الصفقة وأيضا عقبة الدولة، لقد شن الحرب الأكثر فشلا، وضحى وخان أحبائنا من أجل مقعده، ليس لدينا استقلال، ولن نحصل عليه طالما استمر نتنياهو في منصبه".

https://x.com/etschub/status/1789383976978637275

وقالت وسائل الإعلام العبرية أن شرطة الاحتلال اعتقلت اعتقال عدة أشخاص خلال اشتباكات مع المتظاهرين، وشوهد عناصر الشرطة وهم يسحبون المتظاهرين الذين اعترضوا حركة السير.

وهتف المتظاهرون في التجمع الرئيسي في تل أبيب: "حان الوقت للإطاحة بالديكتاتور"، و"المختطفون في غزة منذ أيام عديدة، والدماء على أيدي الحكومة الدموية".

https://x.com/Gloz111/status/1789386276556230757

"سنقاتل بأظافرنا؟ أظافر من يا سيد نتنياهو؟ ابنك في ميامي؟"

وخلال المظاهرة في تل أبيب أشار أحد منظمي المظاهرة إلى تصريح نتنياهو الأسبوع الماضي بأن إسرائيل ستقاتل "بأظافرها" إذا لزم الأمر، قائلا: "سنقاتل بالأظافر؟ أظافر من يا سيد نتنياهو؟ ابنك يقضي إجازة في ميامي بتكلفة 2.5 مليون شيكل على حساب دافعي الضرائب".

ونظمت أمس مظاهرات في العديد من المراكز الأخرى في إسرائيل، وفي حيفا خرجت مسيرة، وحمل المتظاهرون، الذين يطالبون باستقالة الحكومة ويطالبون أيضًا بعودة المختطفين، لافتات كتب عليها "شعب إسرائيل سيتذكر من ترك أبنائه وبناته".

https://x.com/ayeletkatzir10/status/1789379890652872803

وفي القدس المحتلة، تجمع المئات من المتظاهرين قرب ساحة باريس، مطالبين بعودة المختطفين. وتظاهر المئات في نتانيا والآلاف في كفار سابا.

كما تظاهر حوالي 3000 شخص في هرتسليا، وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من بين المتحدثين هناك. وأكد مرة أخرى أنه لن يدخل حكومة نتنياهو، ودعا بني جانتس وجادي آيزنكوت إلى الاستقالة منها.

https://x.com/Roni65043634/status/1789375683472351365

وقال: "أدعو بني جانتس وغادي آيزنكوت، كفى! اخرجوا! كفى! نتنياهو وبن جفير لقد اختفوا بالفعل من حياتنا. اليوم الذي تقضيه هناك، فإنك فقط تعطي الشرعية لنتنياهو".

كما أقيمت مظاهرة كبيرة في قيسارية، بالقرب من منزل عائلة نتنياهو، وتجمع هناك حوالي 2000 شخص. وقد تم عرض دبابة في المكان. وكتب عليها لافتة واحدة  "إلى السجن". 

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