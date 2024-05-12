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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير محررات وكارنيهات حكومية بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتزوير المحررات والكارنيهات وترويجها بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى له معلومات جنائية بإنتحال صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة ، تم ضبطه، وبحوزته كارنيه يحمل إسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور" ، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى .

تم تحديد الأخير وضبطه تبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية ، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات ، وأقر بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من خلال إصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم إستهداف المطبعة وضبط مالكها ، وآخر عامل بذات المطبعة مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية ، وعُثر بداخلها على جهاز كمبيوتر بفحصه تبين إحتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات.

وأقرا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان ، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القاهرة انتحال صفة تزوير محررات تزوير ضبط 4 أشخاص مديرية أمن القاهرة محررات

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