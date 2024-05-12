رمز وطني.. الحكومة تنعى النائب عبد الخالق عياد رئيس طاقة الشيوخ

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، الراحل عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد إن “الراحل كان له من الأعمال الوطنية ما تعبر عنه في المحيا والممات، وهو رمز من رموز الوطنية وكان مثالا للأخلاق، وكان بحق رجل دولة ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولنا ولأهله الصبر والسلوان”.

كما نعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النائب الراحل عبد الخالق عياد.

وقال النائب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “إن الفقيد كان عالما في مجاله وقدم لمصر الكثير في مجال البترول والطاقة وحافظ علي الأمانة التي كلف بها، وترقى إلى أعلى المناصب بوزارة البترول”.

وأضاف: “المرحوم كان مثالا يحتذى به في العلم والأدب والاحترام، وتعلمنا منه الكثير خلال الفترة الماضية”.