إصابة جندي صهيوني خلال معارك غزة.. والمقاومة تضرب الاحتلال في حي الزيتون

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت بالقطاع الجمعة الماضية.

كما ذكرت صحيفة هآرتس بأن نائب مراقب المنظومة الأمنية الإسرائيلية الجنرال يوغاف بار ششت أصيب بمعارك بحي الزيتون بالقطاع الجمعة.

ويقول ذلك باستمرار قوة المقاومة وعملياتها في كل مواقع غزة حتى تلك التي قال الإسرائيليون أنهم طهروا حماس منها.

وفي هذا السياق، قالت كتائب القسام: استهدفنا مع سرايا القدس تجمعات قوات العدو في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.

كما ذكرت كتائب القسام: أنها استهدفت تجمعات قوات العدو في "شارع 8" جنوبي حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه ريعيم في غلاف القطاع دون إطلاق صفارات الإنذار.