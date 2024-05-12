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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ ينتقد عدم التزام وزارة الرياضة بإنشاء مراكز التنمية الشبابية

إيهاب وهبة، رئيس
إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري بالشيوخ

انتقد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عدم التزام وزارة الشباب بإنشاء مراكز التنمية الشبابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح النائب إيهاب وهبة، أن قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم  218 لسنة 2017، والمعدل في 2020، والنص على إنشاء مراكز تنمية شبابية.

وأشار إلى أن القانون نص على الجواز لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات لمراكز تنمية شبابية.

وأكد أن ما قامت به وزارة الشباب تحويل مراكز قائمة وناجحة إلى مراكز تنمية شبابية، وتم الإخلال بمبدأ الإنشاء، قائلا: مصر  بلد شاب يحتاج مراكز جديدة.

ولفت إيهاب وهبة، إلى أن القانون لم ينص على معايير بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز التنمية الشبابية، قائلا: وهو ضعف تشريعي يحتاج معالجة.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الحاجة إلى زيادة مراكز التنمية الشبابية، مقترحا أن يكون هناك تعاون مع وزارة الشباب وهيئة المجتمعات العمرانية، بتخصيص أراضي لإنشاء مراكز تنمية جديدة ذات قيمة اقتصادية مع الحفاظ على المراكز الشبابية القائمة.

وزارة الشباب مراكز التنمية الشبابية النائب زين الإطناوي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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