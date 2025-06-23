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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع التأهل يشتعل.. 4 كبار يعبرون مونديال الأندية و7 يغادرون السباق

مانشستر سيتي والوداد المغربي
مانشستر سيتي والوداد المغربي
حمزة شعيب

اقتربت مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، من إسدال الستار، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية، لتبدأ ملامح دور الـ16 في التشكّل مع تصاعد حدة المنافسة.

نظام البطولة وتحديد المتأهلين

تُقام البطولة بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث تضم 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل من كل منها فريقان إلى دور الـ16 الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، المقرر على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي يوم 13 يوليو المقبل.

حتى الآن، ضمن 4 أندية تأهلها رسميًا إلى ثمن النهائي، هي:

  1. مانشستر سيتي الإنجليزي (يضم المصري عمر مرموش)
  2. يوفنتوس الإيطالي
  3. بايرن ميونخ الألماني
  4. فلامنجو البرازيلي

في المقابل، تستمر المنافسة على 12 بطاقة تأهل متبقية، وسط صراع قوي بين عدة فرق في مختلف المجموعات.

وداع مبكر لسبعة أندية

شهدت نهاية الجولة الثانية خروج 7 أندية رسميًا من البطولة:

  1. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
  2. لوس أنجلوس (أمريكا)
  3. أوراوا رد دايموندز (اليابان)
  4. أولسان (كوريا الجنوبية)
  5. باتشوكا (المكسيك)
  6. الوداد (المغرب)
  7. العين (الإمارات)

الوداد والعين يودعان من المجموعة السابعة

في المجموعة السابعة، ودع فريق الوداد المغربي البطولة بعد خسارته الثانية، وهذه المرة أمام يوفنتوس بنتيجة (4-1)، بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي (2-0). وتوقف رصيده عند صفر من النقاط في المركز الثالث، فيما تأهل الفريق الإيطالي إلى الدور التالي برصيد 6 نقاط، منتظرًا مواجهة مانشستر سيتي لحسم الصدارة.

في نفس المجموعة، تكررت معاناة العين الإماراتي الذي تلقى خسارة ثقيلة جديدة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (6-0)، وذلك بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام يوفنتوس (5-0)، ليقبع في المركز الأخير دون أي نقطة أو هدف.

مواجهة عربية شرفية منتظرة

في ختام دور المجموعات، سيصطدم الوداد المغربي بالعين الإماراتي في مواجهة عربية خارج حسابات التأهل، لكنها ستكون فرصة لكلا الفريقين لتسجيل فوز شرفي وتحسين الصورة بعد أداء متواضع في أول جولتين.

كأس العالم للأندية الفرق المتأهلة الوداد المغربي مانشستر سيتي العين الإماراتي

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