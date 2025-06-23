في ذكرى رحيل ملك الصبا .. تعرف على أبرز المحطات فى حياته

نشرت وزارة الأوقاف منشورا جديدا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، كشفت فيه عن أبرز المحطات فى حياة القارئ الشيخ أبي العينين شعيشع -ملك الصبا- نقيب قراء مصر الأسبق، وذلك فى ذكرى رحيله.

أبرز المحطات فى حياة الشيخ أبو العينين شعيشع



وقالت وزارة الأوقاف إن الشيخ ابو العينين شعيشع رحلة عطاء ممتدة مع القرآن الكريم، وإن أبرز المحطات في حياته هى كالتالى:

ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام ۱۹۲۲م وحفظ القرآن في سن صغير

دخل الإذاعة المصرية عام ١٩٣٩م وهو في سن السابعة عشرة

سعى في السبعينات لإنشاء قابة القراء مع كبار القراء وانتخب نقيبا لها عام ١٩٨٨م

تم تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم

نال الشيخ أبو العينين شعيشع وسام الدولة في عام ١٩٨٩م والعديد من الأوسمة من مختلف الدول

عرف الشيخ شعيشع بروح الشجن في قراءته للقرآن ولقب بـ «ملك الصبا»





توفي في ٢٣ يونيو ٢٠١١م عن عمر يناهز ٨٩ عاما بعد رحلة عطاء حافلة مع القرآن الكريم

إحياء ذكرى رحيل الشيخ أبو العينين شعيشع

وقالت وزارة الأوقاف إنها تحيي هذه الذكرىٰ العطرة، لَنتضرع إلى الله -تعالى- أن يتغمّد الشيخ أبو العينين شعيشع بواسع رحمته، وأن يُثيبه خير الثواب على ما قدمه من جهد في تلاوة كتاب الله، وتعليمه، وخدمة أهله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

ودعت الشباب إلى التأسي بنموذج الشيخ شعيشع في الجمع بين الأداء الخاشع، والالتزام الخُلقي، والحرص على خدمة كتاب الله الكريم سلوكًا ونهجًا في الحياة.

كما دعت للشيخ بالرحمة قائلة: رحم الله الشيخ أبو العينين شعيشع، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.