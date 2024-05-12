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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 575 حالة تعد خلال مراحل الموجة الـ 22

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة الخميس الماضي، والتي بدأت في الـ 20 أبريل الماضي ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة بلغ 113 حالة، بواقع 58 حالة تعد على  أراضي أملاك الدولة بمساحة 9114 متراً  وهي (16 أملاك دولة +  2 حالة  "ري وصرف"+ 15 حماية النيل + 25 سكة حديد) بالإضافة إلى 55 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة و18 قيراطا  أرض زراعية) ، ليصل إجمالى ما تم إزالته خلال تلك الموجة إلى 575 حالة  في المراحل الثلاث  (240 بالمرحلة الأولى + 222 بالمرحلة الثانية+ 113 بالمرحلة الثالثة)

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 تجدر الإشارة إلى أن الموجة الأخيرة "22" من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بداية من شهر يناير الماضي وحتى مايو الجاري ، وبدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الماضي ،تلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي ،لتختتم بالمرحلة الثالثة  التي جرت في الفترة من 20 أبريل الماضي حتى 9 مايو الجاري.

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