عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي الكونفدرالية.. جهاز الزمالك يحدد موعد التحرك من فندق الإقامة للملعب البلدي

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك من فندق الإقامة إلى الملعب البلدي ببركان في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت المغرب، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقام مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع بعثة الزمالك في المغرب بشأن موعد التحرك إلى ملعب المباراة .

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي ببركان.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

اتحاد الافريقي لكرة القدم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعثة الزمالك جوزية جوميز حمزة المثلوثى مباراة نهضة بركان نهائي كأس الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر رفيع المستوى: السيسي يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في غزة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

ترشيحاتنا

هذا الأمر يزيد اليقين بالله وفيه خيرا الدنيا والآخرة.. داوم عليه

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأت في طلب رسمي للنيابة

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بـ 16 مليون جنيه

الكشف عن قائد لواء رفح في حركة حماس| صور جديدة

مهلة لشهر سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة للأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

الفرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي في البحرين تثير السوشيال ميديا

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-