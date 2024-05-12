الكشف عن قائد لواء رفح في حركة حماس| صور جديدة

كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، عن صور جديدة لقائد لواء رفح التابع للحركة، محمد شبانة، المسؤول عن كتائب القسام بمدينة رفح.

وعلى عكس القادة الأخرين في حماس ظل شبانة بعيدا عن الأنظار نسبيا حتى الآن.

وبحسب التقارير فإن الرجل الذي يجلس بجانب شبانة في الصورة على اليمين هو أبو أحمد البواب، قائد الكتيبة الشرقية في لواء رفح.

ووفقا لوسائل إعلام فقد قتل ابنا شبانة في بداية الحرب على غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن ابنا شبانة كانا من وحدات الخبة التابعة لحماس، وشاركا في هجوم 7 أكتوبر.

وفي وقت لاحق من الحرب على قطاع غزة، ورد أن طيران الاحتلال هاجم منزل عائلة شبانة في محاولة لاغتياله، وانقطع الاتصال به لعدة أيام، لكنه نجا من الهجوم.