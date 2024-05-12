رئيس تعليم الشيوخ يطالب بإنشاء مركز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر

طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس برلمانية مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتنكولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أن يتم إنشاء مركز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر .

ووجه النائب حديثه لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي قائلا :"ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من اجل العمل علي انشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل اندية مصر".

مشيرا إلى أن الأندية تمتلك من المقومات المالية ما يجعلها أن تجعل تلك المراكز منارة وان يكون انتاجها غزيز ، مضيفا أن أقل نادي ميزانيته لا تقل عن 200 مليون جنيه سنويا بخلاف قيمة وشراء اللاعبين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وأكد دعبس ان من شان انشاء مراكز للتنمية الشبابية في الاندية ان يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشاد النائب بما تقوم به الدولة من جهود عظيمة في مجال الشباب والرياضة ، مؤكدا ان الدولة وبالقانون تعفي المنشأت الشبابية والرياضة من 75 % من قيمة فواتير الكهرباء والماء والغاز وتعتبر ذلك الاسهتلاك استهلاك سكني وليس تجاري.

وطالب دعبس بضرورة التوعية بما يتم بالجمهورية الجديدة من انجازات ومشروعات قومية من خلال ندوات ودورات بمراكز الشباب وعدم الحديث في السياسة والاحزاب داخل مراكز الشباب.